Objekte vom 9. Oktober 2018

Das Schmuckkonvolut besteht aus zwei Armbändern und einem Paar Ohrringen, die nahezu alle aus gleicher Zeit stammen, aber unterschiedlich legiert sind. So besteht das gepresste und dreireihig aufgebaute Armband (r.) aus rechteckigen Gliedern, die mit kleinen Opalen und wahrscheinlich Rubin-Synthesen besetzt sind. Das Stück aus unedlem Material ist mit einer mechanisch doublierten Walzgoldauflage versehen, was für eine Herstellungszeit um 1900 spricht. Aus gleicher Zeit stammt auch das zweite Armband (m.), das im Mittelteil mit zwei kleinen Perlen und einem synthetischen Rubin besetzt ist. Die verarbeitete Kette mit dem Stempel "Union" verweist auf das galvanische Vergoldungsverfahren.



Ohrringe: 19. Jahrhundert, Walzgold, Flussperlen

Auch bei den Ohrringen handelt es sich um Pressschmuck mit einer mechanisch plattierten Walzgoldauflage, wobei sich die "12K"-Stempelung nur auf die Bräsur bezieht, was auf das Ende des 19. Jahrhunderts verweist. Die mit kleinen Flussperlen und einem synthetischen Rubin besetzten Stücke zeigen ferner ein stilisiertes Kleeblatt und einen Amorpfeil, was für Glück und Liebe steht.



Eigentlich handelt es sich bei den antiken und dekorativen Schmuckstücken um frühen Modeschmuck, der aber aktuell noch gut ankommen dürfte.