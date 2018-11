Objekte vom 8. November 2018

Die aufklappbare Zweideckel-Gold-Taschenuhr mit Repetitionsschlagwerk stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, circa um 1811 bis 1818 und kann anhand eines Schlüssels sowohl eingestellt als auch aufgezogen werden. Rückseitig befindet sich ein sogenannter "London dateletter", eine englische Punzierung, die auf London und den bereits erwähnten Herstellungszeitraum hinweist. Die gesamte Gestaltung ist in verschiedenen Goldfarben gehalten, so ist allein der äußere Kranz in Weiß-, Grün-, Gelb- und Rotgold gehalten. Sehr ausgefallen sind die in serpentinenformen gearbeiteten Zeiger, sowie ein guillochiertes Zifferblatt und ein Sekundenzeiger an der römischen Zahl "IX" (neun). Neben der englischen Punzierung verfügt die Uhr über eine 18 Kt-Punze für 750er Gold und eine Gravur mit dem Namen "French" für den Uhrmacher. Per Druck auf das Gehäuse kann der Mechanismus zum Abhören des Schlagwerks ausgelöst werden.



Die exquisite sowie funktionstüchtige und antike Taschenuhr aus London wiegt circa 50 Gramm und ist ein begehrtes und wertvolles Sammlerstück.