Bares für Rares Pub-Duell

Sie wollten schon immer mal im Quiz gegen unsere Experten antreten? Dann bewerben Sie sich zu dritt als Team und kommen Sie zu einem geselligen Abend nach Köln. Schreiben Sie uns in einer E-Mail an crossmedia@zdf-digital.com, wer Sie sind und warum genau Sie dabei sein müssen.



Das Pub-Duell findet am 22. November 2018 in Köln statt. Bewerben Sie sich ausschließlich als Team (drei Personen). Die BfR-Experten freuen sich auf Sie!