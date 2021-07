Urlaub im eigenen Land liegt im Trend - auch schon vor der Corona-Pandemie: Seit vielen Jahren zählt die Bundesrepublik zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Sie ist uns vertraut, und gleichzeitig gibt es vieles, das noch erzählt und bestaunt werden kann. Moderatorin Sabine Heinrich geht mit Zuschauer*innen und prominenten Gästen auf Entdeckungsreise durch das eigene Land.



Gefragt ist klassisches Wissen aus neuen Perspektiven sowie Überraschendes und Skurriles. Die Fragen und verblüffenden Antwortmöglichkeiten werden mit Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen inszeniert. Sie vermitteln neues Wissen, bieten vor allem abwechslungsreiche Unterhaltung für die ganze Familie und machen ganz nebenbei Lust auf die nächste Urlaubsreise im eigenen Land.



"Das große Deutschland-Quiz" besteht aus einer Vorrunde, der sogenannten Rundreise, und dem Finale. Vier Kandidat*innen treten in wechselnden Duellen gegeneinander an. Pro Duell gibt es eine Multiple-Choice-Frage mit drei Antwortalternativen oder ein Wissens- beziehungsweise Aktionsspiel. Quizfragen und Spiele behandeln dabei Themen aus den unterschiedlichsten Regionen des Landes. Es geht um Städte, unbekannte oder geheime Orte, Architektur und Landschaften, Naturschauplätze, um berühmte und unbekannte Persönlichkeiten, Traditionen, Kultur- und Bodenschätze. Kurz: Es geht um alles, was wir über unser vertrautes Deutschland vielleicht noch nicht wissen.



Die beiden Gäste, die in der Vorrunde die meisten Duelle gewinnen, ziehen ins Finale ein und spielen dort gegeneinander um den Sieg. Die Gewinnsumme spenden die Sieger*innen an karitative Einrichtungen und Projekte in Deutschland, die auf das Sendungsthema einzahlen – etwa aus den Bereichen Naturschutz, Bildung, Soziales oder Kultur.