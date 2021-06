"Das große Deutschland-Quiz" besteht aus einer Vorrunde – der sogenannten Rundreise – und einem Finale. Dafür treten die Kandidat*innen in Duellen gegeneinander an. Pro Duell gibt es eine Multiple-Choice-Frage mit drei Antwortalternativen oder ein Wissens- bzw. Aktionsspiel. Quizfragen und Spiele behandeln dabei jeweils ein Thema aus einer deutschen Region oder Stadt. Die beiden Gäste, die in der Vorrunde die meisten Duelle gewinnen, ziehen ins Finale ein und spielen dort gegeneinander um den Gesamtgewinn. Die Gewinnsumme spenden die Sieger an ein oder mehrere Projekte in Deutschland, aus den Bereichen Naturschutz, Bildung, Soziales oder Kultur.