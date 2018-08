2011 stand Michelle Hunziker erstmals allein auf der Theaterbühne, als sie in der dreistündigen Soloshow "Mi scappa da ridere" in ihrer als Seifenoper inszenierten Lebensgeschichte sich selbst spielte. Eine erneute Zusammenarbeit mit Gottschalk ergab sich, als beide 2012 als Juroren für die RTL-Castingshow "Das Supertalent" verpflichtet wurden. Im gleichen Jahr sah man Michelle Hunziker neben Dieter Bohlen und Dana Schweiger als Jurorin in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar - Kids". Danach war sie 2014 im ZDF als Moderatorin für "Die große Überraschungsshow" zu sehen. In der Show wurde vor allem ehrenamtlichen Helfern Herzenswünsche erfüllt. Im gleichen Jahr moderierte Michelle Hunziker, zusammen mit Hape Kerkeling, ein weiteres Mal die Verleihung der "Goldenen Kamera".