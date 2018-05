"Das Spiel beginnt!" vom 27. Dezember 2017

Neben den großen Spieleklassikern gibt es Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele, Action- und Sportspiele, Taktikspiele, Gedächtnisspiele und Neuheiten. In diversen Spielrunden treten die Promis gegen ihre kleinen Gegner an. Nach dem großen Finalspiel ist klar, welches Team der Gewinner des Abends ist - die Promis oder die Kids. Die Inszenierung der Spiele ist in einem modernen und opulenten Look, immer angelehnt an das Spielprinzip und häufig mit einem komplett neuen Twist.