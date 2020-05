"Spaß wird auf jeden Fall garantiert sein"

"Wir spielen Klassiker, zum Beispiel Stadt-Land-Fluss, aber in einer etwas abgewandelten Form. Wir spielen Spiele, die jeder kennt, die man vielleicht als Brettspiel zuhause hat, wie Hüpf mein Hütchen oder Ubongo. Aber wir spielen auch große, neue Spiele, so zum Beispiel ein Teelicht-Curling oder Wäsche klammern - wie wir das nennen. Da braucht man nur ein Seil, einen Zollstock und eine Zahnbürste und so ein paar kleine Utensilien. Ich erkläre das am Anfang der Sendung und dann kann jeder alles mitspielen oder einfach Spaß haben und später nachspielen."