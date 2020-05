In Deutschlands Wohnzimmern wird zurzeit mehr gespielt denn je – und jetzt auch wieder zur Primetime im ZDF: Johannes B. Kerner präsentiert am Mittwoch, 22. April 2020, um 20:15 Uhr, eine Spezialausgabe der Familienshow "Das Spiel beginnt!". Prominente Familien und Paare spielen in dieser Ausgabe gegeneinander.