Wie gut schlagen sich schlaue Prominente gegen die erfahrenen Experten? Die Antwort auf diese Frage macht den besonderen Reiz des Specials aus. Es kommt zu interessanten und überraschenden Einblicken: Wie gut kennt sich ein Politprofi wie Wolfgang Bosbach mit Literatur aus, und was weiß er wirklich über das Zeitgeschehen? Schafft es Sonja Zietlow, ihre alten Erdkunde-Kenntnisse wieder hervorzukramen, und wie steht es um ihr Wissen über die Filmwelt? Wie oft liest Joachim Llambi ein Buch anstatt auf dem Tanzparkett zu stehen, sodass er auch im Bereich Literatur ungeahnte Expertise beweisen kann? Und wie schlägt sich eigentlich "Quiz Champion"-Sport-Experte Marcel Reif in der ungewohnten Kandidaten-Rolle?



Am Ende wird sich nach den Qualifikationsrunden, in den Duellen und einem möglichen Finale derjenige durchsetzen, der über beide Sendungen Wissen, geschicktes Taktieren und ein gutes Bauchgefühl beweist. Wer wird Nachfolger von Wigald Boning und neuer "Promi-Quiz-Champion"?