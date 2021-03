Der Quiz-Champion - Das Promi-Special

Das Experten-Team besteht in der Spezialausgabe aus Ulrich Wickert (Zeitgeschehen), Jürgen von der Lippe (Literatur und Sprache), Katrin Müller-Hohenstein (Sport), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) und Tim Mälzer (Ernährung).



Wie gut schlagen sich die Prominenten gegen die erfahrenen Experten? Die Antwort auf diese Frage macht den besonderen Reiz des Specials aus.



Am Ende wird sich nach den Qualifikationsrunden, in den Duellen und einem möglichen Finale derjenige durchsetzen, der Wissen, geschicktes Taktieren und ein gutes Bauchgefühl beweist.



Wer wird als neuer Promi-Quiz-Champion Nachfolger von Anne Gesthuysen und gewinnt 25 000 Euro für einen guten Zweck?