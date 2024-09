Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge

Der Startschuss fällt um 20.15 Uhr mit der dreistündigen Liveshow "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special", in der die besten Quiz-Kandidaten Deutschlands gegen fünf prominente Experten antreten. Sie alle kämpfen in spannenden Duellen für den guten Zweck. Mit dabei an diesem Abend sind zahlreiche prominente Gäste an den Spendentelefonen, die sich ebenso für die gute Sache einsetzen.



Wenn das "Spenden-Special" des "Quiz-Champion" beendet ist, geht es mit der "Spenden-Challenge" erst richtig los: Direkt im Anschluss, ab 23.15 Uhr, wird die ganze Nacht hindurch weitergequizzt – und das 13 Stunden lang. Eine weitere Besonderheit: Es spielen bekannte Content Creator mit.



Zu sehen ist der Spenden-Marathon in der ZDFmediathek und im ZDF-Hauptprogramm von 1.00 Uhr bis 5.30 Uhr. Eine Challenge, die der erfahrene Moderator – und Marathonläufer – Johannes B. Kerner sehr gern, aber auch mit gebührendem Respekt annimmt.



Neben Johannes B. Kerner werden auch die etablierten Experten der Show die komplette Reise vom Abend durch die Quiz-Nacht bis zum nächsten Mittag mitmachen. Mit dabei sind über die gesamte Zeit als Gegenspieler aller Kandidaten: Bastian Pastewka (Film und Fernsehen), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Marcel Reif (Sport) sowie Sarah Wiener (Ernährung).





Schaffen es die "Quiz-Champion"-Experten, die ganze Nacht lang durchzuhalten und den wechselnden Kandidaten bis Sonntagmittag Paroli zu bieten? Zahlreiche Social-Media-Stars von Plattformen wie YouTube, Instagram und Twitch, aber auch bekannte Gesichter aus jungen Formaten des ZDF und der ZDFmediathek unterstützen die gute Sache und treten als Quiz-Kandidaten an. Für jedes gewonnene Duell wird zusätzliches Geld für die Deutsche Krebshilfe erspielt. Wer sich durch alle fünf Kategorien gequizzt hat, nimmt im weiteren Verlauf der Nacht Spenden für die DKH per Telefon entgegen oder chattet live mit den Zuschauern und Fans.



Kleine Entertainment-Einlagen zwischen den Duellen, Live-Umbauten während der Sendung, musikalische Showacts und unerwartete Situationen gehören zu dieser außergewöhnlichen Spendennacht im ZDF und bieten einen seltenen Blick hinter die Kulissen.



Gequizzt und gespendet wird bis Sonntagmittag um circa 12.15 Uhr. Dann schaltet Andrea Kiewel live im "ZDF-Fernsehgarten" zu Johannes B. Kerner nach Berlin, und das finale Spendenergebnis wird verkündet.