"Der Quiz-Champion" im November

Auf der einen Seite steht der Herausforderer, der mit seinem Wissen 100.000 Euro gewinnen will. Auf der anderen Seite sind fünf prominente Experten zu bezwingen. Wer "Quiz-Champion" werden will, muss gegen alle antreten. Die prominenten Experten in der ersten Show sind unter anderen Michael "Bully" Herbig für "Film und Fernsehen", Dirk Steffens für "Natur", Jan Hofer für "Zeitgeschehen" und Katrin Müller-Hohenstein für "Sport". In dieser Sendung werden Kandidaten für das Finale um 100 000 Euro gesucht.