Haben Sie ein gutes Allgemeinwissen? Stellen Sie sich gerne einer neuen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich und werden Kandidat beim härtesten Quiz Deutschlands.



Die Kandidaten stellen sich fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Es ist ein ungleicher Kampf - David gegen Goliath. Auf der einen Seite steht der Herausforderer, der mit seinem Wissen 100.000 € gewinnen will. Auf der anderen Seite sitzen fünf prominente Experten, die es in ihren Spezialgebieten zu schlagen gilt. Mit jedem Experten gibt es eine Fragerunde. Wer alle fünf Runden gewinnt, ist "Der Quiz-Champion". Voraussetzung für die Teilnahme ist also ein sehr gutes Allgemeinwissen.



Sind Sie bereit für eine besondere Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!



Bewerben Sie sich direkt per E-Mail an quizchampion@kopfsprung.tv!