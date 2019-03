"Der Quiz-Champion" im April 2019

Es ist ein ungleicher Kampf: auf der einen Seite der Herausforderer, der mit seinem Wissen 100.000 Euro gewinnen will und auf der anderen Seite fünf prominente Experten, die es in ihren Spezialgebieten zu schlagen gilt. Wer "Quiz-Champion" werden will, muss gegen alle antreten. Die prominenten Experten sind Michael "Bully" Herbig für "Film und Fernsehen", Wigald Boning in der Kategorie "Erdkunde", Franziska van Almsick für "Sport", Christine Westermann als Expertin für "Literatur und Sprache" und Ulrich Wickert im Bereich "Zeitgeschehen".