"Der Quiz-Champion" im Mai 2019

Es ist ein ungleicher Kampf: auf der einen Seite der Herausforderer, der mit seinem Wissen 100.000 Euro gewinnen will und auf der anderen Seite fünf prominente Experten, die es in ihren Spezialgebieten zu schlagen gilt. Wer Quiz-Champion" werden will, muss gegen alle antreten. Nur wer Marcel Reif ("Sport"), Michael "Bully" Herbig ("Film und Fernsehen"), Anna Thalbach ("Literatur und Sprache"), Horst Lichter ("Ernährung") und Sasha ("Musik") in ihren Spezialgebieten besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.