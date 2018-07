Der Quiz-Champion - Das Promi-Special

Die ZDF-Eventshow "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich am Samstag, 28. Juli 2018, 20:15 Uhr, mit einem besonderen Highlight zurück: In einem "Promi-Special" treten unter anderen Ulrike von der Groeben, Pinar Atalay, Wigald Boning und Ulrich Wickert gegen die fünf prominenten Experten an. Welcher prominente Kandidat kann die Fachleute schlagen und 25 000 Euro für einen guten Zweck gewinnen?