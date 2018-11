"Der Quiz-Champion" - am 23. und 25. November im ZDF

Auf der einen Seite steht der Herausforderer, der mit seinem Wissen 100.000 Euro gewinnen will. Auf der anderen Seite sind fünf prominente Experten zu bezwingen. Wer "Quiz-Champion" werden will, muss gegen alle antreten. Die prominenten Experten in der ersten Show sind Laura Wontorra (Sport), Axel Milberg (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Steven Gätjen (Film und Fernsehen) und Ulrich Wickert (Zeitgeschehen). In dieser Sendung werden Kandidaten für das Samstags-Finale um 100 000 Euro gesucht.



Das Finale "Der Quiz-Champion" wird am Samstag, 25. November 2017, um 20:15 Uhr ausgestrahlt.