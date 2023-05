Der LOLA TALK mit Clemens Schick, nominiert in der Kategorie „Beste männliche Nebenrolle” für seine Darstellung des herrschenden Kommunen-Oberhaupts Otto in „Servus Papa, See you in Hell”.

Videolänge: 3 min Datum: 08.05.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.10.2023, in Deutschland Video herunterladen