Die Giovanni Zarrella Show

Mit seiner ersten eigenen Musikshow am Samstagabend reiht sich Giovanni Zarrella ein in die Riege der Showmaster im deutschen Fernsehen. Er ist charmanter Moderator, klassischer Entertainer und warmherziger Gastgeber. "Live Zuhause" ist das Motto des Abends, an dem er sich den Zuschauer*innen vorstellen wird. Die Nähe zum Publikum ist dem Familienmenschen Giovanni Zarrella ein besonderes Anliegen.



Auch seinen Gästen ist er freundschaftlich verbunden. Viele bekannte Musiker*innen, musikalische Wegbegleiter*innen, internationale Stars und von ihm entdeckte Newcomer*innen sind seiner Einladung gefolgt. Zugesagt haben unter anderen Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo, Santiano, Sasha, Pietro Lombardi, Sarah Brightman, Shootingstar Tom Grennan sowie das Ensemble des Musicals "Ku'damm 56".



Besondere Akzente setzt die Show außerdem mit neuen Arrangements, bislang unveröffentlichten Duetten und exklusiven Live-Auftritten, bei denen Giovanni Zarrella seine Vielseitigkeit als Popstar, Schlagersänger und Tänzer unter Beweis stellen wird. Begleitet von einer Band sorgt er mit seinen Künstlerkolleg*innen für musikalische Überraschungen, emotionale Momente und frischen Wind in der Schlagerbranche.