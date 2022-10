Die Giovanni Zarrella Show

Im September 2021 feierte Giovanni Zarrella sein mit Spannung erwartetes Debut als Moderator einer großen Samstagabendshow im ZDF. Ein Jahr später präsentiert er als frisch gekürter Deutscher-Fernsehpreis-Gewinner eine neue Ausgabe der nach ihm benannten Musikshow, diesmal live aus Offenburg. In der Baden-Arena begrüßt der Entertainer und Sänger zahlreiche Künstler auf seiner Bühne, darunter Schlagerstars wie Vanessa Mai, Ben Zucker, Marina Marx und Kerstin Ott.



Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit Andrea Berg, deren 30-jähriges Bühnenjubiläum Giovanni im August dieses Jahres mit einem großen Open-Air-Konzert im ZDF feierte. Ein besonderer Moment für alle Schlagerfans wird der Auftritt von Ireen Sheer, die ihre Karriere im nächsten Frühjahr nach über 50 Jahren beenden wird.



Peter Maffay wird in der "Giovanni Zarrella Show" neue Musik des Rockmärchens "Tabaluga" vorstellen - der kleine grüne Drache feiert 2023 seinen 40. Geburtstag. Außerdem freut sich Giovanni auf den Besuch von Sänger und Songwriter Johannes Oerding und auf die Erfolgsband PUR: Partystimmung und Mitsingen ist angesagt, wenn die Musiker um Frontmann Hartmut Engler neben einem aktuellen Titel ein Medley ihrer Hits aus über 40 Jahren Bandgeschichte anstimmen.



Aus Großbritannien hat sich außerdem die Band Blue angekündigt, auch sie mit ihrer aktuellen Single und einem Song aus früheren Boygroup-Zeiten: Zusammen mit Giovanni werden sie "Breathe Easy" in einer englisch-italienischen Version singen.



Moderatorin und Schauspielerin Kim Fisher, die sich nach über 20 Jahren als Sängerin zurückgemeldet hat, zählt ebenfalls zu den Gästen. Santiano wird gemeinsam mit Wellerman-Sänger Nathan Evans auftreten. Selbstverständlich bietet Giovanni an diesem Abend auch Newcomern wieder eine große Bühne: Stimmgewaltig präsentiert sich Alexander Eder aus Österreich, und der kleine Adriano wird mit "Alle Macht den Träumen", einem Cover des Filmmusik-Klassikers "Never Ending Story", erneut sein Talent unter Beweis stellen.