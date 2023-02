Die Giovanni Zarrella Show

In der ausverkauften Baden-Arena begrüßt der Sänger und Entertainer, der 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, nationale und internationale Stars auf seiner Bühne. Ob Schlager oder Popmusik, die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf einen Samstagabend mit großen Hits, musikalischen Überraschungen und besonderen Duetten freuen.



Zu Gast sind Roland Kaiser, Beatrice Egli, Nino de Angelo, Ute Freudenberg, Mark Keller und Julia Lindholm. Außerdem steht das mit Spannung erwartete Comeback von Wolkenfrei auf dem Programm, das Vanessa Mai in der letzten "Giovanni Zarrella Show" angekündigt hat. Auch deutsche Popgrößen sind in Offenburg mit dabei, allen voran Max Giesinger und Michael Schulte mit ihrem gemeinsamen Hit "More To This Life".



Die Erfolgsband PUR hatte ihren Besuch bei Giovanni Zarrella eigentlich schon im November 2022 geplant, musste dann aber kurzfristig absagen. Die Musiker um Frontmann Hartmut Engler holen ihren Auftritt nach und sorgen mit aktuellem Titel und einem Hitmedley aus 40 Jahren Bandgeschichte für Partystimmung. Tim Bendzko meldet sich mit neuer Musik zurück. Im Duett präsentieren sich Namika und die französische Sängerin Zaz. Und Gastgeber Giovanni Zarrella hat mit seiner Live Band wieder einige musikalische Überraschungen vorbereitet.