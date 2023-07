Die Giovanni Zarrella Show

Es wird die bislang größte Schlager-Party in der noch jungen Geschichte der "Giovanni Zarrella Show": Am 22. Juli meldet sich der Sänger und Entertainer live aus der Dortmunder Westfalenhalle und präsentiert einen Sommerabend mit Deutschlands Schlagerstars und internationalen Gästen. Mitfeiern und Mitsingen ist angesagt, wenn Maite Kelly, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P und Heinz Rudolf Kunze ihre Hits anstimmen. Den passenden Sound für die Sommerparty liefern außerdem Mickie Krause und Anna-Maria Zimmermann. Ebenfalls mit dabei: Schlagerlegende Michael Holm - und das eine Woche vor seinem 80. Geburtstag. Und auch Giovanni selbst hat mit seiner Live-Band so manchen Sommerhit im Gepäck. Für internationalen Glanz sorgt Simply Red. Die Band um Frontman Mick Hucknall ist auf Europatournee und wird an diesem Abend extra in Dortmund Station machen.