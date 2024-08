Die Giovanni Zarrella Show

Ein Sommerabend mit Stars und Hits: Giovanni Zarrella lädt zur großen Sommerparty in die Dortmunder Westfalenhalle ein. Die Crème de la Crème des deutschen Schlagers sorgt für drei Stunden Feierlaune und Mitsinghits. Andrea Berg, Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Maite Kelly, Sonia Liebing und Ramon Roselly präsentieren ihre neuesten Songs und unvergessene Klassiker. Neben Kultstars Olaf der Flipper und Vincent Gross sind auch das Duo Neonlicht und DJ Herzbeat mit einer deutschen Version des Siebzigerjahrehits "Stumblin' In" dabei. Lou Bega feiert 25 Jahre "Mambo No. 5" und wird die Halle zum Beben bringen. Ein Highlight ist der Auftritt von Alphaville, die mit "Big in Japan", "Sounds Like a Melody" und "Forever Young" die 80er-Jahre prägten und in der "Giovanni Zarrella Show" ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Ein unvergesslicher Sommerabend ist garantiert.