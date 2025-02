Auch im Jahr 2025 freut sich Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella wieder auf viele exklusive Musikmomente. Einen Tag nach dem Valentinstag steht die Show ganz im Zeichen des schönsten Themas der Welt – der Liebe. Musikfans können sich auf besondere Liebeslieder und Duette freuen, unter anderen von Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Ross Antony, Melissa Naschenweng und Roland Kaiser, der Songs aus seinem neuen Album präsentieren wird. Schlagerstar Nicole ist erstmals zu Gast in der "Giovanni Zarrella Show" – mit einer musikalischen Liebeserklärung an ihren Mann.



Passend zum Valentinstag singt die Band Revolverheld ihre schönsten Balladen: "Halt dich an mir fest" und gemeinsam mit Giovanni "Ich lass für dich das Licht an". Neue Musik gibt es von Popsängerin Leony und der Band Karat, die bei Giovanni ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Neben ihrer aktuellen Single "Wir", einer Hymne für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, hat die ostdeutsche Kultband auch ihren größten Hit mit dabei: "Über sieben Brücken musst du gehen".



Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich neben vielen emotionalen Momenten auch auf einige besondere Überraschungen freuen.