Die Giovanni Zarrella Show

Musikfans können sich auf einen Samstagabend mit vielen bekannten Hits, Songpremieren und exklusiven Duetten freuen. In seiner Show begrüßt Giovanni Zarrella wieder zahlreiche Künstlerkolleginnen und -kollegen, darunter unter anderen Roland Kaiser, Ben Zucker, Sarah Engels, Santiano und Peter Maffay, der mit Sängerin Anastacia im Duett auftritt: Aus dem Maffay-Klassiker "So bist Du" wird in ihrem gemeinsamen Song "Just You". Andrea Berg feiert an diesem Abend die Premiere eines neuen Titels, der die Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit weckt. Seit über drei Jahrzehnten zählt Matthias Reim zu Deutschlands erfolgreichsten Künstlern. Bei Giovanni singt er ein Medley seiner großen Rock- und Popschlager. Aus der erfolgreichen Schlagerfamilie ist auch Sohn Julian Reim zu Gast. Er präsentiert seinen neuesten Song, "Aphrodite". Und Tochter Marie Reim stellt gemeinsam mit Tim Peters den Titel "Jemand träumt von Dir" vor. Neue Musik gibt es außerdem von Johannes Oerding, der zusammen mit dem Schweizer Musiker Jan SEVEN Dettwyler auf der Bühne steht. Und natürlich sorgt Giovanni mit seiner Band und den Tänzerinnen und Tänzern wieder für besondere Livemomente.