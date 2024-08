Gastgeber Giovanni Zarrella freut sich unter anderen auf Gianna Nannini, Rea Garvey, Samu Haber, Kerstin Ott, Oli.P, Patrick Lindner, Melissa Naschenweng, Howard Carpendale, Sarah Engels, Matthias Reim, Maite Kelly und Gregor Meyle.



In dieser Ausgabe seiner Musikshow vereint Giovanni Zarrella wieder Künstlerinnen und Künstler über alle Genregrenzen hinweg auf seiner Bühne. Patrick Lindner ist erstmals zu Gast in der Show, genau wie Karsten Walter, Ex-Mitglied der Schlager-Boygroup Feuerherz.



Auf dem Programm stehen an diesem Abend viele besondere Duette, unter anderen mit Kerstin Ott und Ben Zucker, die auch ihre aktuellen Solotitel mitgebracht haben. Semino Rossi präsentiert sich ebenfalls mit neuem Hit und erstmals auch an der Seite von Francine Jordi. Schlagertitan Bernhard Brink singt mit Sonia Liebing noch einmal das erfolgreiche Duett "Du hast mich einmal zu oft angesehen".



Neben den Stars des deutschen Schlagers haben sich auch internationale Gäste angekündigt. Italiens Superstar Gianna Nannini meldet sich bei ihrem deutschen Publikum mit neuer Musik zurück. Die Halle steht kopf, wenn sie mit Giovanni und Band ihre Erfolgstitel "Bello e impossibile" und "Un'estate italiana" zum Besten gibt.



Für Gänsehautmomente sorgt Publikumsliebling Rea Garvey aus Irland, der neben Songs aus seinem neuen Album – unter anderem im Duett mit Picture This – als Zugabe den irischen Klassiker "Dirty Old Town" anstimmt.



Für internationalen Glanz sorgt auch der finnische Rockstar Samu Haber mit einer Version seines größten Hits, "Hollywood Hills", live gesungen im Duett mit Giovanni.



Ein Medley seiner großen Hits präsentiert der US-amerikanische Sänger Ray Dalton, und das Ensemble des Musicals "& Julia" feiert seine TV-Premiere in Deutschland.