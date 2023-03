Schlagerstars, deutsche Popgrößen, internationale Gäste, Musiklegenden und vielversprechende Newcomer: Über alle Genregrenzen hinweg vereint Giovanni Zarrella Künstlerinnen und Künstler am Samstagabend im ZDF. Auch am 22. April 2023 erwartet Musikfans wieder ein Programm mit vielen TV-Premieren und großem Staraufgebot.



Der Sänger und Entertainer freut sich unter anderen auf Howard Carpendale, Ben Zucker, Sonia Liebing, Santiano und Wolkenfrei. Wincent Weiss meldet sich ebenfalls mit neuer Musik zurück. The BossHoss präsentieren gemeinsam mit Ilse DeLange ihren aktuellen Titel "You". Eine Hommage an die legendäre Band Queen gibt es mit Marc Martel. Spätestens, seitdem seine Stimme im preisgekrönten Kinoerfolg "Bohemian Rhapsody" zu hören war, gilt der kanadische Sänger als einer der gefragtesten Freddie-Mercury-Interpreten weltweit.



Auch Giovanni sorgt mit seiner Band um Bandleader Christoph Papendieck wieder für exklusive Liveauftritte und besondere Momente.