Zu Gast sind Roland Kaiser, Beatrice Egli, Nino de Angelo, Ute Freudenberg, Mark Keller und Julia Lindholm. Außerdem steht das mit Spannung erwartete Comeback von Wolkenfrei auf dem Programm, das Vanessa Mai in der letzten "Giovanni Zarrella Show" angekündigt hat. Auch deutsche Popgrößen sind in Offenburg mit dabei, allen voran Max Giesinger und Michael Schulte mit ihrem gemeinsamen Hit "More To This Life".