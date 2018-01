Geboren wurde Steven Gätjen am 25. September 1972 in Phoenix, Arizona, wohin es die Familie durch die Arbeit des Vaters verschlagen hatte. Erste Fernseherfahrungen sammelte der heute 44-Jährige ab 1996 als Redakteur und Moderator bei MTV in London. 1999 wechselte er zu ProSieben, 2011 übernahm er dort die Moderation von "Schlag den Raab", "Schlag den Star" und sämtlicher "TV total"-Events. Seit Februar 2016 steht Steven Gätjen für das ZDF vor der Kamera. Er ist der Moderator großer Shows im ZDF, wie "Die versteckte Kamera - Prominent reingelegt!", "I can do that!" und "Deutschlands Superhirn", "4 geben alles" und des Kinomagazins "Gätjens großes Kino". 2017 präsentiert er das erste Mal die Goldene Kamera" live im ZDF.