GOLDENE KAMERA

Höhepunkte waren unter anderem die Ehrung von Greta Thunberg, der Auftritt von PUR mit Thomas Gottschalk und die Verleihung der GOLDENEN KAMERA an Vanessa Redgrave für ihr Lebenswerk. Der Preis für die "Beste Schauspielerin International" ging an Jessica Chastain, als beste deutsche Schauspieler wurden Anna Schudt und Albrecht Schuch ausgezeichnet. George Ezra erhielt die Trophäe in der Kategorie "Beste Musik International". In der Publikumswahl der besten Heimat-Serie setzte sich "Der Bergdoktor" durch.