Jonas hat am 28. November 2009 bei Horst Lichter gekocht.



Von seinem Vater hat Jonas das Kochen gelernt. Claus nahm auch schon an der Küchenschlacht teil. Schon als kleines Kind half Jonas ihm in der Küche und fing früh an, zum Beispiel Knoblauch zu schneiden. „Das beherrsche ich heute in Perfektion.“