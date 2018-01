Zehn Jahre "Die Küchenschlacht"

Am Ende jeder Sendung entscheidet ein fachkundiger, unabhängiger Juror, der die Gerichte probiert und beurteilt, welcher Hobbykoch sein Kochfeld räumen muss und wer am nächsten Tag einen Gang zulegen darf. Im Finale am Freitag kochen die letzten beiden Kandidaten um den Wochensieg und den Einzug in die so genannte Champions Week.