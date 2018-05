Show | Die Küchenschlacht - Alfons Schuhbeck (3/20)

Alfons Schuhbeck absolvierte die Hotelfachschule in Bad Reichenhall, auf der er Koch lernte und erweiterte seine Ausbildung anschließend in Salzburg, Genf, Paris, London sowie in München bei Feinkost Käfer, Dallmayr und Eckart Witzigmann. 1980 übernahm er den väterlichen Betrieb in Waging am See. 1983 erhielt er im Kurhausstüberl einen Michelin-Stern, 1989 kürte ihn der Gault Millau zum Koch des Jahres. 2002 schloss er das Kurhausstüberl und eröffnete 2003 die „Südtiroler Stuben“ in München am Platzl. Von 2003 bis 2017 wurde die Küche der „Südtiroler Stuben“ mit einem Michelin ausgezeichnet. 2016 eröffnete Schuhbeck zusätzlich das „Schuhbecks Fine Dining“, das 2017 sofort mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde. Seit 2004 ist er außerdem Gastgeber im Spiegelpalast "Palazzo", der an der neuen Messe in München-Riem Entertainment, Variete und Kulinarisches verbindet. 2005 übernahm er das Restaurant "Prinzipal" im Prinzregententheater.