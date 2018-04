Tickets zur Sendung

Jede Woche treten Hobbyköche gegeneinander an. Jeden Tag muss ein Kandidat die Sendung verlassen, nachdem ein Star-Koch sein Urteil gesprochen hat. Im Finale am Freitag treten schließlich die beiden letzten Kandidaten um den Wochensieg gegeneinander an. Am Ende jeder Sendung entscheidet ein fachkundiger Feinschmecker und Experte, welcher Hobbykoch sein Kochfeld räumen muss und wer am nächsten Tag einen Gang zulegen darf.