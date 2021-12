Schule statt arbeiten mit Let Us Learn

Die UNICEF-Bildungsinitiative Let Us Learn hilft in Bangladesch benachteiligten Kindern im Distrikt Sunamganj (im Nordosten des Landes). Dank der Unterstützung können dort Kinder eine Vorschulklasse oder anschließend eine Grund- oder weiterführende Schule besuchen. Bereits 100.000 Kinder und Jugendliche konnten in den letzten zehn Jahren in Bangladesch an unseren Bildungs- bzw. Ausbildungsprogrammen teilnehmen.