Mehr Bildung für Kinder und Jugendliche

Bereits 280.000 Kinder und Jugendliche konnten in den letzten zehn Jahren in Liberia Zugang zu Bildung bzw. Berufsbildungskursen erhalten. Durch den Zusammenhalt und Austausch in sogenannten "Girls Clubs" bekommen junge Teenagerinnen mehr Selbstbewusstsein. So können sie gestärkt in ihre Zukunft blicken.