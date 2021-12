Bildung fair und modern mit Let Us Learn

In Madagaskar sorgt die Bildungsinitiative Let Us Learn dafür, dass Kinder auf eine weiterführende Schule gehen können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Mädchenförderung, denn Mädchen sind in Madagaskar – wie in vielen anderen Ländern – stark benachteiligt: Nur jedes vierte schließt die weiterführende Schule ab. Mit finanzieller Unterstützung für Mädchen und ihre Familien, dem Bau von modernen neuen Klassenräumen sowie mit Ausbildungsprogrammen für Lehrpersonal fördert Let Us Learn die Mädchenbildung in Madagaskar.