Do it yourself - Tag 1 Mit Fynn Kliemann

Was baut man am besten aus einer Turbine? Ein Dreirad mit Turboantrieb! Aus Hunderten von Gummibändern und Fahrradschläuchen? Eine riesige Schleuder, die Menschen katapultieren kann? Oder vielleicht doch ein gigantisches Trampolin? Und hat eigentlich schon irgendjemand auf der Welt eine Musik-Massage-Anlage erfunden? Die Kreativität, Neugierde und Ausdauer des Teams kennt keine Grenzen. Sie grübeln, testen, hämmern, schweißen, beweisen Mut und noch viel mehr Humor. Die Spannung steigt von Idee zu Idee. Doch nicht immer wollen diese auch gelingen: So manche Lieferung bringt das Team zur Verzweiflung. Und nicht jede Erfindung geht ohne Risiken einher, denn nicht selten fordert der finale Test starke Nerven – für das Team und auch für die Zuschauer*innen.



Die wissenschaftlichen Hintergründe zu der Lieferung und der Erfindung des Teams erklärt Dr. Kerstin Göpfrich. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Max-Planck-Instituts in Heidelberg erklärt sie dem Team später, welche physikalischen Kräfte bei ihrer Erfindung wirken und was sie noch alles aus der Lieferung hätten bauen können – wenn man besser im Physikunterricht aufgepasst hätte



Kurzbeschreibung Tag 1:

Mit Spannung erwartet die Gruppe die erste Lieferung! Zunächst scheint der Lkw leer zu sein. Doch er hat etwas Kleines, aber Feines geladen: eine Turbine. Schnell ist klar, dass die sechs kreativen Köpfe damit ein Fahrrad-Sackkarren-Gefährt beschleunigen möchten. Gesagt, getan. Doch zuerst gilt es, die Leistung der Turbine zu ermitteln, und ein erster Test zeigt: Das Teil hat verdammt viel Kraft. Selbst Brians Marshmallows werden von der Hitze der Turbine einfach weggebrannt. Auf einem Flugplatz ganz in der Nähe soll Silke Sollfrank das Gefährt testen. Doch kurz vor dem Start ist der Akku des Starters leer. Wer hat jetzt auf die Schnelle eine zündende Idee? Oder landet das Turbinen-Rad womöglich ungetestet auf dem Schrottplatz?