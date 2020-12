Do it yourself - Tag 2 Mit Fynn Kliemann

Kurzbeschreibung Folge 2:

Nachdem der erste Tag so aufregend war, erwartet das Team voller Spannung die zweite Lieferung. Auf dem Lkw stapeln sich Hunderte von Gummibändern in den unterschiedlichsten Größen. An Kreativität scheitert es bei Fynn und den anderen nicht: Die Ideen reichen von einer riesigen Menschen-Schleuder, einem Trampolin bis hin zu einer selbst gebauten Flecht-Schaukel. Doch nichts will so richtig funktionieren. Wird das Team womöglich am Ende ohne Erfindung dastehen?