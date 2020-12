Schweizer Powerfrau

Beatrice Egli: Ich glaube, dass ich gerade in jüngster Zeit ein neues Schweizer Publikum erreicht habe. Die Leute finden es klasse, dass ich zum Beispiel meine aktuelle CD in unseren drei Landessprachen, also französisch, italienisch und schweizerdeutsch singe. Und natürlich durfte auch ein echter Heimatsong ("Meine Schweiz") darauf nicht fehlen. Das alles zusammen kommt ziemlich gut an!