Karneval "On Demand"

Henning Krautmacher: Wir haben für diese Aktion extra viele Songs aufgenommen. Übrigens gibt es sogar Honorar: das richtet sich nach der Einschaltquote der virtuellen Sitzungen. Wir sind gespannt, was dabei herauskommt. Das gefällt mir jedenfalls besser, als ein Konzert im Autokino. Das haben wir nämlich auch schon ausprobiert in diesem Jahr. Aber wer will schon auf Dauer Hupen hören statt Applaus.