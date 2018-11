Die schönsten Weihnachts-Hits

Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "MISEREOR", und in diesem Jahr wird es ein ganz besonderer vorweihnachtlicher Event. Denn diese Show-Gala ist zugleich eine Jubiläumssendung. Seit 60 Jahren leisten "Brot für die Welt" und "MISEROR" Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika, Asien und Lateinamerika.



Die Hilfsorganisationen bitten wieder um Spendengelder für ihre Projekte auf der ganzen Welt, um die Not der Ärmsten zu lindern.