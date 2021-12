Weihnachten: Live ist Live

Francine Jordi: Nach dem Corona-Lockdown ging es gleich gut los. Ich habe viel gearbeitet. Mit allem, was im Musikgeschäft dazugehört. Also Konzerte, selbst in Dubai, zahlreiche Auftritte in Fernsehshows und Radiosendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als die neue CD dann erfolgreich war, war das eine schöne berufliche wie private Bestätigung.