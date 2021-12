Giovanni Zarrella: Ja, ein ganz besonderes Jahr sogar. In diesem Jahr machte ich den größten Sprung in meiner Laufbahn, was mich natürlich super glücklich gemacht hat. Ich durfte zweimal im ZDF eine große Unterhaltungssendung am Samstagabend moderieren. Das war, das gebe ich zu, immer ein Traum von mir. Und er ist in Erfüllung gegangen. Jetzt gilt es, "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF zu etablieren und da, wo es geht, sie noch besser zu machen! Ich hoffe, das gelingt mir.