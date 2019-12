Sauberes Wasser bedeutet Leben

Wie Hosneara und ihre Familie betrifft es Millionen Menschen in dem bitterarmen Land. Die CCDB (Christian Committee for Development in Bangladesh) ist eine Partnerorganisation von Brot für die Welt. Sie hilft den Menschen unter den schwierigen Bedingungen zu überleben und sich mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Regelmäßig kommen die Frauen zur Wasseraufbereitungsanlage, denn aus der salzigen schmutzigen Brühe, die alle krank machte, entsteht reines Trinkwasser. Betrieben wird die Anlage mit Solarenergie. Gemeinsam mit den Familien vor Ort entwickelt CCDB neue Anbaumethoden, Hochgärten schützen die Saat vor dem Salzwasser. Regenwasser und guter Humus bringen gute Ernten.