Das Hilfsprojekt von "Brot für die Welt" in Malawi: der 13-jährige Chimwemwe mit seiner Mutter Ellen Mhango

Quelle: Jörg Böthling/Brot für die Welt

Mittlerweile arbeitet SCOPE (Schools and Colleges Permaculture Programmes) mit etwa 50 Schulen in ganz Malawi zusammen. Die Organisation bringt den Schülerinnen und Schülern – und damit auch ihren Eltern – in dem armen, von Landwirtschaft geprägten Land die Prinzipien der Permakultur näher. Mithilfe dieses nachhaltigen Landwirtschaftskonzepts lassen sich regelmäßig und über das Jahr verteilt frisches Obst und Gemüse anbauen sowie ernten und damit auch die negativen Folgen der Klimakrise abschwächen. Als SCOPE in sein Dorf kam, ergriff auch Chimwemwes Mutter ihre Chance. Sie absolvierte eine Schulung und verwandelte ihren trostlosen Garten mit Obstbäumen, Süßkartoffeln und Kaffeepflanzen in ein kleines Paradies. Die Ernährungssituation der gesamten Familie hat sich seither stark verbessert – und gesünder ist das Essen auch noch.



Spendenbeispiel:

Für 50 Euro finanzieren Sie eine Permakultur-Schulung für eine Person.