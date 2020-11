Kaum eine Region leidet so unter den Folgen des Klimawandels wie das südliche Afrika. Der Regen lässt immer noch auf sich warten. Seit drei Jahren leidet Sambia an extremer Dürre. Eine Partnerorganisation von Brot für die Welt hilft Kleinbauernfamilien in Sambia, trotz der Trockenheit gute Ernten zu erzielen.