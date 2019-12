Das Wunder von Vamia

Es war schon immer die Aufgabe der Frauen, das Trinkwasser für ihre Familien zu besorgen.

Quelle: Brot für die Welt/Frank Schultze

Die Mitarbeitenden der christlichen Hilfsorganisation haben auch dafür gesorgt, dass sich in der Projektregion noch andere Methoden der Süßwassergewinnung verbreitet haben. Die einfachste davon ist das Sammeln von Regenwasser. Während der Regenzeit fließt das Wasser, das auf die Wellblechdächer der Lehmhäuser prasselt, über die Dachrinne in einen Tank neben dem Haus und kann noch Monate danach benutzt werden. Für die Frauen ist dies eine große Arbeitserleichterung, der tägliche Weg zur Wasserstelle wird unnötig. Zeit, die der Landwirtschaft oder anderen Tätigkeiten gewidmet werden kann.



An anderer Stelle gibt es eine Wasserfilteranlage, die unsauberes Teichwasser mit einem Kies- und Sand-Filter reinigt. Wer über keinen eigenen Regenwassertank verfügt, kann sich hier seine Wochenration Trinkwasser abholen. Manche Familien kommen dazu mit kleinen Booten von weither gerudert. So auch Fazila und Mohamed Ibrahim. Sie wohnen acht Kilometer entfernt, für Hin- und Rückweg benötigen sie drei Stunden. Doch die lange Fahrtzeit nehmen die Eheleute gerne in Kauf. Einen Kanister nach dem anderen wuchten sie vorsichtig auf das schaukelnde Boot. 150 Liter Trinkwasser reichen der Familie für eine Woche. In Deutschland verbraucht eine Person dagegen im Schnitt etwa 120 Liter Wasser pro Tag.