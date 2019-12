Fußball ist keine Männersache

Seit der Gründung arbeitet bei SEPROJOVEN ein Team von Fach- und Führungskräften aus verschiedenen Disziplinen mit umfangreicher Erfahrung in der Begleitung von Prozessen der persönlichen Entwicklung und Gruppenentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das Team will den Aufbau und die Entwicklung von Organisations-, Selbstmanagement- und Entwicklungs- kapazitäten in den Gemeinden stärken und damit die Verteidigung von Menschenrechten, Geschlechtergerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit ermöglichen. Dies geschieht durch den Einsatz von pädagogischen Instrumenten, die sich an Kunst, Sport und Freizeit orientieren. Die Arbeit von SEPROJOVEN basiert auf interkulturellem Dialog, der Achtung der Menschenrechte und der Verantwortung gegenüber der Umwelt. Mit einem Angebot an unterschiedlichen Aktivitäten will das Team Lernumgebungen schaffen, die Sport, Erholung, Spiel und Kunst als didaktische Mittel einsetzen.